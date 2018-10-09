Вів дискотеки і добре вчився: односельчани впізнали "Петрова" на фотографіях

Журналістам вдалося поспілкуватися з уродженцем Лойга Денісом Красновим, який навчався з Мішкіним в одній школі. Крім того, впізнали його і ще двоє жителів селища.

За словами Д.Краснова, Мишкін навчався в школі добре, "на чотири і п'ять". Будучи школярем, за його спогадами, захоплювався ігровими приставками і музикою, зокрема - вів в селищі дискотеки, а також грав на гітарі.

"У той час приставки ігрові були, Sega і тому подібні (ними і захоплювався - ред.). Дискотеки вів в селищі. Більше на західну (музику - ред.) ухил був у нього", - розповів Краснов.

Мішкін, за розповіддю земляка, жив в Лойзі з батьками та молодшою ​​сестрою Марією. Як встановили журналісти, батько Мішкіна працював в місцевих лісозаготівельних підприємствах, зокрема, свого часу був директором "Ломоватського ліспромгоспу" і володів невеликими частками в компаніях "Вологдалес" і "Древекспокт".

Також Д.Краснов заявив, що близько 10 років тому Мішкін "отримав героя Росії". Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

За словами односельчанина, після 11-го класу О.Мішкін "вступив до військового, а потім пішов за спеціальністю".

Як повідомляв УНН, 8 жовтня журналісти Bellingcat опублікували звіт, в якому заявили, що справжнє ім'я другого підозрюваного у справі отруєння Скрипаля - Олександр Мішкін. За їхніми даними, "Олександр Петров" - несправжній персонаж, а таємний псевдонім співробітника російського агентства безпеки, військового лікаря, який перебуває на службі в ГРУ.

Нагадаємо, раніше слідчі Bellingcat і видання The Insider вже оприлюднили частину спільного розслідування щодо Олександра Петрова і Руслана Бошірова.

4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей заявила, що Скрипаля та його дочка отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленим в Росії.