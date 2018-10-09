Вел дискотеки и хорошо учился: односельчане узнали "Петрова" на фотографиях

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Жители поселка Лойга узнали в одном из подозреваемых в отравлении в Солсбери своего односельчанина Александра Мишкина. Об этом сообщает русская служба BBC, передает УНН.

Журналистам удалось пообщаться с уроженцом Лойги Денисом Красновым, который учился с Мишкиным в одной школе. Кроме того, узнали его и еще двое жителей поселка.

По словам Д.Краснова, Мишкин учился в школе хорошо, "на четыре и пять". Будучи школьником, по его воспоминаниям, увлекался игровыми приставками и музыкой, в частности - вел в поселке дискотеки, а также играл на гитаре.

"В то время приставки игровые были, Sega и тому подобные (ими и увлекался - ред.). Дискотеки вел в поселке. Больше на западную (музыку - ред.) уклон был у него", - рассказал Краснов.

Мишкин, по рассказу земляка, жил в Лойге с родителями и младшей сестрой Марией. Как установили журналисты, отец Мишкина работал в местных лесозаготовительных предприятиях, в частности, одно время он был директором "Ломоватского леспромхоза" и владел небольшими долями в компаниях "Вологдалес" и "Древэкспокт".

Также Д.Краснов заявил, что около 10 лет назад Мишкин "получил героя России". Однако официального подтверждения этой информации нет.

По словам односельчанина, после 11-го класса А.Мишкин "поступил в военное, а потом пошел по специальности".

Как сообщал УНН, 8 октября журналисты Bellingcat опубликовали отчет, в котором заявили, что настоящее имя второго подозреваемого по делу отравления Скрипалей - Александр Мишкин. По их данным, “Александр Петров” - не подлинный персонаж, а тайный псевдоним сотрудника российского агентства безопасности, военного врача, который состоит на службе в ГРУ.

Напомним, ранее следователи Bellingcat и издание The Insider уже обнародовали часть совместного расследования в отношении Александра Петрова и Руслана Боширова.

4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

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