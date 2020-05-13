Віцепрезидент США вирішив не зустрічатися з Трампом особисто через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Віце-президент США Майкл Пенс після того, як на COVID-19 заразилась його прессекретар, не планує дотримуватися карантину, проте найближчим часом не буде особисто зустрічатися з американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомив у вівторок телеканал CNN, передає УНН. Пізніше цю інформацію підтвердили у Білому домі.
За словами джерел видання, Пенс не наближатиметься до Трампа “в найближчому майбутньому”. Про який саме період часу йде мова, не уточнюється. Дане рішення було прийнято після консультацій з медиками Білого дому.
Про те, що у прессекретар Пенса Кеті Міллер — жінки радника Трампа Стівена Міллера — був діагностований коронавірус, стало відомо 8 травня. 7 травня телеканал CNN повідомив, що коронавірус виявлений у військового з підрозділу ВМС США, бійці якого несуть службу в Білому домі. У понеділок Трамп зазначив, що про інші випадки зараження серед співробітників Білого дому йому невідомо.
Пізніше прессекретар Білого дому Кейлі Макінені на брифінгу підтвердила інформацію про наміри віце-президента Пенса.
“Віце-президент прийняв рішення не наближатися (до Трампа) протягом декількох днів, і я б просто зазначила, що це його особисте рішення”, — розповіла Макінені.
Як повідомляв УНН, за інформацією Університета Джонса Хопкінса в США зафіксовано понад 1,36 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 82 тис. осіб.