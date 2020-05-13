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Віцепрезидент США вирішив не зустрічатися з Трампом особисто через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Віце-президент США Майкл Пенс після того, як на COVID-19 заразилась його прессекретар, не планує дотримуватися карантину, проте найближчим часом не буде особисто зустрічатися з американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомив у вівторок телеканал CNN, передає УНН. Пізніше цю інформацію підтвердили у Білому домі.

Віцепрезидент США вирішив не зустрічатися з Трампом особисто через коронавірус

За словами джерел видання, Пенс не наближатиметься до Трампа “в найближчому майбутньому”. Про який саме період часу йде мова, не уточнюється. Дане рішення було прийнято після консультацій з медиками Білого дому.

Про те, що у прессекретар Пенса Кеті Міллер — жінки радника Трампа Стівена Міллера — був діагностований коронавірус, стало відомо 8 травня. 7 травня телеканал CNN повідомив, що коронавірус виявлений у військового з підрозділу ВМС США, бійці якого несуть службу в Білому домі. У понеділок Трамп зазначив, що про інші випадки зараження серед співробітників Білого дому йому невідомо.

Пізніше прессекретар Білого дому Кейлі Макінені на брифінгу підтвердила інформацію про наміри віце-президента Пенса.

“Віце-президент прийняв рішення не наближатися (до Трампа) протягом декількох днів, і я б просто зазначила, що це його особисте рішення”, — розповіла Макінені.

Як повідомляв УНН, за інформацією Університета Джонса Хопкінса в США зафіксовано понад 1,36 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 82 тис. осіб.

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