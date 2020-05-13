Вице-президент США решил не встречаться с Трампом лично из-за коронавируса

КИЕВ. 13 мая. УНН. Вице-президент США Майкл Пенс после того, как на COVID-19 заразилась его пресс-секретарша, не планирует соблюдать карантин, однако в ближайшее время не будет лично встречаться с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN, передает УНН. Позже эту информацию подтвердили в Белом доме.