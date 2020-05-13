Вице-президент США решил не встречаться с Трампом лично из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Вице-президент США Майкл Пенс после того, как на COVID-19 заразилась его пресс-секретарша, не планирует соблюдать карантин, однако в ближайшее время не будет лично встречаться с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN, передает УНН. Позже эту информацию подтвердили в Белом доме.
По словам источников издания, Пенс не будет приближаться к Трампу “в ближайшем будущем”. О каком именно периоде времени идет речь, не уточняется. Данное решение было принято после консультаций с медиками Белого дома.
О том, что у пресс-секретаря Пенса Кэти Миллер — супруги советника Трампа Стивена Миллера — был диагностирован коронавирус, стало известно 8 мая. 7 мая телеканал CNN сообщил, что коронавирус обнаружен у военного из подразделения ВМС США, бойцы которого несут службу в Белом доме. В понедельник Трамп отметил, что о других случаях заражения среди сотрудников Белого дома ему неизвестно.
Позже пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинени на брифинге подтвердила информацию о намерениях вице-президента Пенса.
“Вице-президент принял решение не приближаться (к Трампу) в течение нескольких дней, и я бы просто сказала, что это его личное решение”, — рассказала Макинени.
Как сообщал УНН, по информации Университета Джонса Хопкинса в США зафиксировано более 1,36 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 82 тыс. человек.