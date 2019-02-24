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Віце-прем'єр відреагував на результати нацвідбору України на Євробачення-2019

Віце-прем'єр відреагував на результати нацвідбору України на Євробачення-2019

Київ • УНН

 • 14017 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко відреагував на результати українського національного відбору на пісенний конкурс “Євробачення-2019”, передає УНН з посиланням на його Facebook-сторінку.

Як зазначив одразу після оголошення результатів відбору віце-прем’єр на своїй сторінці у Facebook, “представником України не може бути артист, який гастролює у державі-агресорі”.

Він також зазначив, що: “Можу ще раз повторити думку дуже багатьох: представником України не може бути артист, який гастролює у державі-агресорі, планує робити це й надалі та не бачить у цьому нічого неприйнятного”.

Як висновок Кириленко повідомив, що: “Тому історія із учасником від України ще далеко не завершена”.

Варто додати також, що прикро, що на п’ятий рік відкритої збройної агресії РФ проти України, залишилась частина людей, а надто артистів, які не усвідомлюють, що український Крим злочинно анексовано рівно 5 років тому. Неприпустимо, щоб такі артисти представляли Україну. Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр культури України Євген Нищук, коментуючи резонанс, який виник щодо цьогорічних фіналістів нацвідбору на “Євробачення-2019”

Нагадуємо, Україна обрала свого представника на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2019”, до Ізраїлю представляти країну поїде MARUV.

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