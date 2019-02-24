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Вице-премьер отреагировал на результаты нацотбора Украины на Евровидение-2019

Вице-премьер отреагировал на результаты нацотбора Украины на Евровидение-2019

Киев  •  УНН

 • 14011 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко отреагировал на результаты украинского национального отбора на песенный конкурс “Евровидение-2019”, передает УНН со ссылкой на его Facebook-страницу.

Как отметил сразу после объявления результатов отбора вице-премьер на своей странице в Facebook, “представителем Украины не может быть артист, который гастролирует в государстве-агрессоре”.

Он также отметил, что: “Могу еще раз повторить мысль очень многих: представителем Украины не может быть артист, гастролирует в государстве-агрессоре, планирует делать это и в дальнейшем и не видит в этом ничего неприемлемого”.

Как вывод Кириленко сообщил, что: “Поэтому история с участником от Украины еще далеко не завершена”.

Стоит добавить также, что обидно, что на пятый год открытой вооруженной агрессии РФ против Украины, осталась часть людей, особенно артистов, которые не осознают, что украинский Крым преступно аннексирован ровно 5 лет назад. Недопустимо, чтобы такие артисты представляли Украину. Об этом написал на своей странице в Facebook министр культуры Украины Евгений Нищук, комментируя резонанс, который возник относительно нынешних финалистов нацотбора на “Евровидение-2019”

Напоминаем, Украина выбрала своего представителя на международном песенном конкурсе “Евровидение-2019”, в Израиль представлять страну поедет MARUV.

Украинские Национальные Новости

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