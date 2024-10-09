Вітри урагану "Мілтон" досягають швидкості майже 74 метри на секунду: Флорида готується до удару
Київ • УНН
Ураган "Мілтон", що наближається до Флориди, посилився до найвищої категорії. Очікується, що він залишиться небезпечним і потужним, коли досягне узбережжя штату в середу ввечері.
Ураган "Мілтон" посилився до п'ятої категорії. Флорида готується до небезпечного шторму. Про це повідомляє Національного центру ураганів США, передає УНН.
Деталі
Ураган "Мілтон", який наближається до узбережжя Флориди, знову посилився до найвищої категорії. Потужні вітри урагану досягають швидкості майже 74 метри на секунду.
Незважаючи на можливі коливання сили шторму, оскільки "Мілтон" рухається над східною частиною Мексиканської затоки, очікується, що ураган залишиться небезпечним і потужним, коли досягне Флориди в середу ввечері за місцевим часом.
Ураган "Мілтон" може досягти 4 категорії перед виходом на берег Флориди07.10.24, 11:23 • 14867 переглядiв