Ветры урагана "Милтон" достигают скорости почти 74 метра в секунду: Флорида готовится к удару
Киев • УНН
Ураган "Милтон", приближающийся к Флориде, усилился до наивысшей категории. Ожидается, что он останется опасным и мощным, когда достигнет побережья штата в среду вечером.
Ураган "Милтон" усилился до пятой категории. Флорида готовится к опасному шторму. Об этом сообщает Национального центра ураганов США, передает УНН.
Детали
Ураган "Милтон", который приближается к побережью Флориды, снова усилился до наивысшей категории. Мощные ветры урагана достигают скорости почти 74 метра в секунду.
Несмотря на возможные колебания силы шторма, поскольку "Милтон" движется над восточной частью Мексиканского залива, ожидается, что ураган останется опасным и мощным, когда достигнет Флориды в среду вечером по местному времени.
Ураган «Милтон» может достичь 4 категории перед выходом на берег Флориды7 октября 2024, 08:23 • 13127 просмотров