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Вітренко: Україна розраховує укласти контракти на транзит газу з компаніями з ЄС

Вітренко: Україна розраховує укласти контракти на транзит газу з компаніями з ЄС

Київ • УНН

 • 15144 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Україна не проти того, щоб продовжити контракт з Росією на транзит газу ще на 10 років, проте це “не найкраща гарантія”, заявив в програмі “Право на владу” глава “Нафтогазу” Юрій Вітренко, передає УНН.

Цитата

“Найкраща гарантія — це якраз контракти з європейськими компаніями”, — вважає він. “А якщо таких контрактів не буде і якщо „Газпром“ продовжить блокувати доступ третіх сторін до транзиту через Україну, тоді повинні бути санкції”, — заявив Вітренко. В такому випадку, додав глава “Нафтогазу”, це стане доказом використання російською стороною газу як геополітичного зброї.

Деталі

Скоро мають відбутися консультації з питання укладення контрактів з європейськими партнерами, повідомив Вітренко. “Це повинні бути переговори, які повинні організувати німці, і на цих переговорах ми будемо з конкретними європейськими компаніями говорити про конкретні контракти про транзит газу через Україну — це те, що нам потрібно”, — зазначив глава “Нафтогазу”.

Що передувало

22 серпня стало відомо, що Україна ініціює консультації з ЄК та Німеччиною заради гарантій енергетичної безпеки.

В кінці серпня Вітренко заявив, що газопровід “Північний потік-2” загрожує припиненням транзиту газу через Україну і підвищує ризики повномасштабного військового вторгнення Росії. Київ, за його словами, розглядає збереження транзиту російського газу в Європу як запобіжник від такого розвитку подій.

Глава “Нафтогазу” разом з президентом України Володимиром Зеленським зараз знаходиться з візитом в США. Напередодні в інтерв’ю Reuters Вітненко заявив, що Київ вважає за необхідне і все ще можливим запобігти завершення будівництва “Північного потоку — 2”, навіть якщо газопровід готовий на 99%. Він закликав американського президента ввести санкції проти трубопроводу.

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