Вітренко: немає ніяких ідей відновлювати прямі поставки газу з Росії

Цитата

“Немає ніяких ідей, принаймні ні у „Нафтогазі“, ні в уряді, ані у Президента, ані в Офісі президента, відновлювати якісь прямі поставки газу з Росії. Це повна спекуляція з боку тих людей, які не хотіли реально займатись реальною роботою і протистояти „Газпрому“, щоб „Газпром“ розблокував експорт з Центральної Азії, розблокував експорт європейським компаніям на кордоні Україна-Росія”, — сказав Вітренко.

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Зі слів нового очільника НАК, всі спекуляції “щодо того що є якісь відступні плани щось зробити — це просто або атака на владу, або це просто бажання пояснити, чому люди нічого не роблять”.

Додамо

У грудні 2019 року у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий газовий контракт на 5 років з можливістю його пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах, мінімальні гарантовані обсяги прокачки — 65 млрд куб. м газу на перший рік та по 40 млрд куб. м на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.