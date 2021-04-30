Витренко: нет никаких идей восстанавливать прямые поставки газа из России
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. На сегодняшний день не существует никаких инициатив по восстановлению прямых поставок газа из России в Украину, информация об этом является спекуляцией. Об этом сказал новый глава НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко во время пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент УНН.
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“Нет никаких идей, по крайней мере ни в „Нафтогазе“, ни в правительстве, ни у Президента, ни в Офисе президента, восстанавливать какие-то прямые поставки газа из России. Это полная спекуляция со стороны тех людей, которые не хотели реально заниматься реальной работой и противостоять „Газпрому“, чтобы „Газпром“ разблокировал экспорт из Центральной Азии, разблокировал экспорт европейским компаниям на границе Украина-Россия”, — сказал Витренко.
Детали
По словам нового главы НАК, все спекуляции “относительно того что есть какие-то отступные планы что-то сделать — это просто или атака на власть, или это просто желание объяснить, почему люди ничего не делают”.
Добавим
В декабря 2019 года в результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз стороны подписали новый газовый контракт на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях, минимальные гарантированные объемы прокачки — 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.