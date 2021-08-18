Витратили 40 млн. євро: ФК "Рома" оголосила про придбання нападника "Челсі"

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Англійський нападник Теммі Абрахам покинув стан лондонського "Челсі" і приєднався до римської "Роми", повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.

Деталі

23-річний футболіст переходить у стан “вовків” з лондонського “Челсі” за 40 млн євро. Контракт діятиме до 30 червня 2026 року. Футболіст обрав для себе 9-й номер.

Всього на дорослому рівні Абрахам забив за клуб 30 голів в 82-х матчах, переважно в останніх двох сезонах, і він був членом команди, яка виграла Лігу Чемпіонів і завоювала Суперкубок УЄФА в цьому році.

Цитата

“Рома” — це клуб, який заслуговує на боротьбу за титули. У мене був досвід завоювання великих трофеїв, і я хочу знову брати участь у класних змаганнях. Для мене велика честь бути 9-м номером у такій команді“, — повідомив форвард.

Контекст

Моурінью очолив римську “Рому”.

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