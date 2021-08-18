Потратили 40 млн. евро: ФК "Рома" объявила о приобретении нападающего "Челси"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Английский нападающий Тэмми Абрахам покинул стан лондонского "Челси" и присоединился к римской "Ромы", сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
Детали
23-летний футболист переходит в состояние “волков” из лондонского “Челси” за 40 млн евро. Контракт будет действовать до 30 июня 2026 года. Футболист выбрал для себя 9-й номер.
Всего на взрослом уровне Абрахам забил за клуб 30 голов в 82-х матчах, преимущественно в последних двух сезонах, и он был членом команды, которая выиграла Лигу Чемпионов и завоевала Суперкубок УЕФА в этом году.
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“Рома” — это клуб, который заслуживает борьбу за титулы. У меня был опыт завоевания больших трофеев, и я хочу снова участвовать в классных соревнованиях. Для меня большая честь быть 9-м номером в такой команде“, — сообщил форвард.
Контекст
Моуринью возглавил римскую “Рому”.