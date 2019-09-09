Витрати Держпродспоживслужби на боротьбу з хворобами тварин зросли у 8 разів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. За останні чотири роки бюджет для виконання плану протиепізоотичних заходів, у тому числі заходів з профілактики, локалізації та за необхідності - ліквідації АЧС, зріс у 8 разів. Про це УНН повідомили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Там уточнили, що у 2019 році на виконання плану протиепізоотичних передбачено 678,6 млн грн. Тоді як у 2015 році на вказані потреби було виділено 90 млн грн.

Окрім того, за даними контролерів, з 2016 по 2018 рік бюджет для виконання плану протиепізоотичних заходів щорічно зростав.

Так, у 2016 році він становив 52,9 млн грн, у 2017 році - 106,4 млн грн, у 2018 році - 687,2 млн грн.

Нагадаємо, як писав УНН, за два роки Держпродспоживслужба неефективно використала понад 3,2 млн грн бюджетних коштів.

Також нагадаємо, за оцінками експертів, працює вказаний контролер неефективно, зокрема, і у сфері протистояння АЧС.

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