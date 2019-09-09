Витрати Держпродспоживслужби на боротьбу з хворобами тварин зросли у 8 разів

КИЇВ. 9 вересня. УНН. За останні чотири роки бюджет для виконання плану протиепізоотичних заходів, у тому числі заходів з профілактики, локалізації та за необхідності - ліквідації АЧС, зріс у 8 разів. Про це УНН повідомили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.