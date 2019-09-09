Витрати Держпродспоживслужби на боротьбу з хворобами тварин зросли у 8 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. За останні чотири роки бюджет для виконання плану протиепізоотичних заходів, у тому числі заходів з профілактики, локалізації та за необхідності - ліквідації АЧС, зріс у 8 разів. Про це УНН повідомили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Там уточнили, що у 2019 році на виконання плану протиепізоотичних передбачено 678,6 млн грн. Тоді як у 2015 році на вказані потреби було виділено 90 млн грн.
Окрім того, за даними контролерів, з 2016 по 2018 рік бюджет для виконання плану протиепізоотичних заходів щорічно зростав.
Так, у 2016 році він становив 52,9 млн грн, у 2017 році - 106,4 млн грн, у 2018 році - 687,2 млн грн.
Нагадаємо, як писав УНН, за два роки Держпродспоживслужба неефективно використала понад 3,2 млн грн бюджетних коштів.
Також нагадаємо, за оцінками експертів, працює вказаний контролер неефективно, зокрема, і у сфері протистояння АЧС.