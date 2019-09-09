Расходы Госпродпотребслужбы на борьбу с болезнями животных выросли в 8 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. За последние четыре года бюджет для выполнения плана противоэпизоотических мероприятий, в том числе мероприятий по профилактике, локализации и при необходимости - ликвидации АЧС, вырос в 8 раз. Об этом УНН сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Там уточнили, что в 2019 году на выполнение плана противоэпизоотических предусмотрено 678,6 млн грн. Тогда как в 2015 году на указанные цели было выделено 90 млн грн.
Кроме того, по данным контролеров, с 2016 по 2018 год бюджет для выполнения плана противоэпизоотических мероприятий ежегодно рос.
Так, в 2016 году он составлял 52,9 млн грн, в 2017 году - 106,4 млн грн, в 2018 году - 687,2 млн грн.
Напомним, как писал УНН, за два года Госпродпотребслужба неэффективно использовала более 3,2 млн грн бюджетных средств.
Также напомним, по оценкам экспертов, работает указанный контроллер неэффективно в том числе и в сфере противостояния АЧС.