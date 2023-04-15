Витік розвідданих США не вплинув на співпрацю з партнерами – Блінкен
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Витік надсекретних записів військової розвідки не вплинув на співпрацю Вашингтона з його партнерами та союзниками, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це пише Reuters, передає УНН.
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"Виходячи з розмов, які я мав, я не чув нічого, що вплинуло б на нашу співпрацю з союзниками та партнерами", — сказав Блінкен.
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Виступаючи на прес-конференції у столиці В’єтнаму Ханої, Блінкен сказав, що Сполучені Штати співпрацюють із своїми партнерами та союзниками з цього питання.
Також, держсекретар додав, що він почув "вдячність" від партнерів за кроки, які зробив Вашингтон.
Нагадаємо
Прессекретар Пентагону на брифінгу заявив, що витік секретних документів був свідомим злочином.