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Витік розвідданих США не вплинув на співпрацю з партнерами – Блінкен

Витік розвідданих США не вплинув на співпрацю з партнерами – Блінкен

Київ • УНН

 • 668178 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Витік надсекретних записів військової розвідки не вплинув на співпрацю Вашингтона з його партнерами та союзниками, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це пише Reuters, передає УНН.

Цитата

"Виходячи з розмов, які я мав, я не чув нічого, що вплинуло б на нашу співпрацю з союзниками та партнерами", — сказав Блінкен.

Деталі

Виступаючи на прес-конференції у столиці В’єтнаму Ханої, Блінкен сказав, що Сполучені Штати співпрацюють із своїми партнерами та союзниками з цього питання.

Також, держсекретар додав, що він почув "вдячність" від партнерів за кроки, які зробив Вашингтон.

Нагадаємо

Прессекретар Пентагону на брифінгу заявив, що витік секретних документів був свідомим злочином.

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