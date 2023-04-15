Утечка разведданных США не повлияла на сотрудничество с партнерами - Блинкен
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Утечка сверхсекретных записей военной разведки не повлияла на сотрудничество Вашингтона с его партнерами и союзниками, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
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"Исходя из разговоров, которые я имел, я не слышал ничего, что повлияло бы на наше сотрудничество с союзниками и партнерами", — сказал Блинкен.
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Выступая на пресс-конференции в столице Вьетнама Ханое, Блинкен сказал, что Соединенные Штаты сотрудничают со своими партнерами и союзниками по этому вопросу.
Также, госсекретарь добавил, что он услышал "благодарность" от партнеров за шаги, которые предпринял Вашингтон.
Напомним
Пресс-секретарь Пентагона на брифинге заявил, что утечка секретных документов была сознательным преступлением.