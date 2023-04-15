Утечка разведданных США не повлияла на сотрудничество с партнерами - Блинкен

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"Исходя из разговоров, которые я имел, я не слышал ничего, что повлияло бы на наше сотрудничество с союзниками и партнерами", — сказал Блинкен.

Детали

Выступая на пресс-конференции в столице Вьетнама Ханое, Блинкен сказал, что Соединенные Штаты сотрудничают со своими партнерами и союзниками по этому вопросу.

Также, госсекретарь добавил, что он услышал "благодарность" от партнеров за шаги, которые предпринял Вашингтон.

Напомним

Пресс-секретарь Пентагона на брифинге заявил, что утечка секретных документов была сознательным преступлением.