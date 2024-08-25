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Віталій Мандзин - дворазовий чемпіон світу з літнього біатлону серед юніорів

Віталій Мандзин - дворазовий чемпіон світу з літнього біатлону серед юніорів

Київ • УНН

 • 22577 перегляди

Український біатлоніст Віталій Мандзин виборов золото у гонці переслідування на літньому ЧС-2024 в Естонії. Це його друга золота медаль на турнірі та п'ята нагорода в кар'єрі на літніх світових першостях.

На літньому чемпіонаті світу 2024 з біатлону українець Віталій Мандзин завоював золото у переслідуванні серед юніорів. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

В останній змагальний день на літній світовій першості з біатлону в естонському Отепяя Віталій Мандзин здобув перемогу!

– йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що вийшовши на старт гонки переслідування з перевагою в 21 секунду, українець жодного разу не відпустив свою лідерську позицію і з кожним колом лише нарощував перевагу.

Попри чотири промахи, з яких три Віталій допустив на останньому вогневому рубежі - стійці, наш біатлоніст першим перетнув фінішну пряму з українським стягом і оформив золотий дубль!

- повідомили у НОК.

Ця нагорода стала для Віталія п'ятою у кар'єрі на літніх світових першостях.

Нагадаємо

Юрій Вандюк та Павло Борсук вибороли бронзову медаль у змаганнях на каное-двійці на дистанції 1000 метрів. Це перша нагорода української збірної на чемпіонаті світу з веслування, що проходить в Узбекистані.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Спорт

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