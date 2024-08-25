Виталий Мандзин - двукратный чемпион мира по летнему биатлону среди юниоров
Киев • УНН
Украинский биатлонист Виталий Мандзин завоевал золото в гонке преследования на летнем ЧМ-2024 в Эстонии. Это его вторая золотая медаль на турнире и пятая награда в карьере на летних мировых первенствах.
На летнем чемпионате мира 2024 по биатлону украинец Виталий Мандзин завоевал золото в преследовании среди юниоров. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.
В последний соревновательный день на летнем мировом первенстве по биатлону в эстонском Отепяя Виталий Мандзин одержал победу!
Детали
Отмечается, что выйдя на старт гонки преследования с преимуществом в 21 секунду, украинец ни разу не отпустил свою лидерскую позицию и с каждым кругом только наращивал преимущество.
Несмотря на четыре промаха, из которых три Виталий допустил на последнем огневом рубеже - стойке, наш биатлонист первым пересек финишную прямую с украинским флагом и оформил золотой дубль!
Эта награда стала для Виталия пятой в карьере на летних мировых первенствах.
Напомним
Юрий Вандюк и Павел Борсук завоевали бронзовую медаль в соревнованиях на каноэ-двойке на дистанции 1000 метров. Это первая награда украинской сборной на чемпионате мира по гребле, который проходит в Узбекистане.