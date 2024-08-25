Українські веслувальники здобули бронзу на ЧС-2024 у Самарканді
Київ • УНН
Юрій Вандюк та Павло Борсук вибороли бронзову медаль у змаганнях на каное-двійці на дистанції 1000 метрів. Це перша нагорода української збірної на чемпіонаті світу з веслування, що проходить в Узбекистані.
Українська збірна з веслування на байдарках та каное здобула свою першу нагороду на чемпіонаті світу-2024, який проходить у Самарканді, Узбекистан. У перший день фіналів, 24 серпня, Юрій Вандюк та Павло Борсук принесли Україні бронзову медаль у змаганнях на каное-двійці на дистанції 1000 метрів. Про це повідомило Суспільне.Спорт, передає УНН.
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Під час заїзду українці спочатку йшли на шостій позиції, але змогли покращити свій результат і за 250 метрів до фінішу вийшли на третє місце. Фінішувавши з часом 3:42.433 хвилини, Вандюк і Борсук здобули бронзу, поступившись лише "нейтральним" веслувальникам Захару Петрову та Івану Дмітрієву, а також угорському дуету Балаж Адольф – Даніель Феєш.
Це перша медаль для української команди на цьогорічному чемпіонаті світу, що триває з 23 по 25 серпня.
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