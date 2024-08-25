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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские гребцы завоевали бронзу на ЧМ-2024 в Самарканде

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 22:50  •  1378 просмотра

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Юрий Вандюк и Павел Барсук завоевали бронзовую медаль в соревнованиях на каноэ-двойке на дистанции 1000 метров. Это первая награда украинской сборной на чемпионате мира по гребле, который проходит в Узбекистане.

Украинская сборная по гребле на байдарках и каноэ завоевала свою первую награду на чемпионате мира-2024, который проходит в Самарканде, Узбекистан. В первый день финалов, 24 августа, Юрий Вандюк и Павел Барсук принесли Украине бронзовую медаль в соревнованиях на каноэ-двойке на дистанции 1000 метров. Об этом сообщило Суспільне.Спорт, передает УНН

Детали

Во время заезда украинцы сначала шли на шестой позиции, но смогли улучшить свой результат и за 250 метров до финиша вышли на третье место. Финишировав со временем 3:42.433 минуты, Вандюк и Барсук завоевали бронзу, уступив лишь «нейтральным» гребцам Захару Петрову и Ивану Дмитриеву, а также венгерскому дуэту Балаж Адольф - Даниэль Фееш.

Это первая медаль для украинской команды на нынешнем чемпионате мира, который проходит с 23 по 25 августа.

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