"Виступив у невластивій для себе емоційній манері" : світові ЗМІ звернули увагу на поведінку Шольца
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Світові ЗМІ звернули увагу на те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, коли перекричав проросійських активістів під Берліном, виступив у невластивій для себе емоційній манері. Про це повідомляє видання Bild, пише УНН.
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У п'ятницю, у місті Фалькензе, що в передмісті Берліна близько сотні прихильників російського диктатора володимира путіна спробували зірвати промову канцлера Олафа Шольца. Вони кричали, що він "розпалювач війни", "брехун" і "бандит".
Зі свого боку, Шольц виступив у невластивій для себе емоційній манері, пише Bild.
На його слова звернули увагу як російська пропаганда, так і українські та навіть американські ЗМІ. Якщо перша помітила лише свист під час виступу, то останні схарактеризували його промову як "чудову", - зазначили в Bild.
"По-перше, розпалювач війни - це Путін. Він вдерся в Україну з 200 000 солдатів. Заради своїх імперіалістичних ідей він піддав ризику життя власних громадян. Путін хоче знищити і завоювати Україну. Цього ми не можемо допустити як прихильники свободи, як демократи, як європейці. Я бачу, що тут зібралися крикуни. Але ми можемо говорити ще голосніше! Гарного дня!", - сказав Шольц зі сцени, фактично перекричавши протестувальників.
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Кореспондент BILD у Києві Пауль Ронцхаймер вважає, що цей емоційний спалах пішов на користь канцлеру. Раніше багато журналістів писали, що в промовах Шольца навіть під час війни росії проти України немає справжніх почуттів.
"Канцлер Шольц говорить відкрито, не дозволяє себе перекричати і показує, чого він вартий. Це добре, і його хвалять за це не тільки в Україні. Канцлер показує, що він усього лише людина і що він не може завжди приховувати свої почуття - та й не хоче", - вважає Ронцхаймер.
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