"Выступил в несвойственной для себя эмоциональной манере": мировые СМИ обратили внимание на поведение Шольца

Детали

В пятницу в городе Фалькензе, что в пригороде Берлина, около сотни сторонников российского диктатора владимира Путина попытались сорвать речь канцлера Олафа Шольца. Они кричали, что он "разжигатель войны", "лжец" и "бандит".

Со своей стороны, Шольц выступил в несвойственной для себя эмоциональной манере, пишет Bild.

На его слова обратили внимание как российская пропаганда, так и украинские и даже американские СМИ. Если первая заметила лишь свист во время выступления, то последние охарактеризовали его речь как "замечательную", - отметили в Bild.

"Во-первых, разжигатель войны - это Путин. Он вторгся в Украину с 200 000 солдат. Ради своих империалистических идей он подверг риску жизни собственных граждан. Путин хочет уничтожить и завоевать Украину. Этого мы не можем допустить как сторонники свободы, как демократы, как европейцы. Я вижу, что здесь собрались крикуны. Но мы можем говорить еще громче! Хорошего дня!", - сказал Шольц со сцены, фактически перекричав протестующих.

Дополним

Корреспондент BILD в Киеве Пауль Ронцхаймер считает, что эта эмоциональная вспышка пошла на пользу канцлеру. Ранее многие журналисты писали, что в речах Шольца даже во время войны россии против Украины нет настоящих чувств.

"Канцлер Шольц говорит открыто, не позволяет себя перекричать и показывает, чего он стоит. Это хорошо, и его хвалят за это не только в Украине. Канцлер показывает, что он всего лишь человек и что он не может всегда скрывать свои чувства - да и не хочет", - считает Ронцхаймер.

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