Високопосадовець США не підтверджує отруєння Абрамовича

Цитата

"Розвідка наполягає, що (чинник – ред.) був пов’язаний з довкіллям, себто не отруєнням"

Деталі

Чиновник відмовився надати агенції додаткові деталі про дані розвідки.

Крім цього кореспондент ВВС Гарднер вважає, що такі заяви є "дивними", тому що інші члени делегації та посадовці в Києві не мали таких симптомів, що могли буцімто бути спричинені "екологічним чинником". На його думку, це не є несподіванкою, що США намагаються уникнути ситуації, де можливе застосування зразків хімічної зброї будь-ким, насамперед росією. Влада США буде змушена вдатися до жорсткої відповіді в разі застосування хімічної зброї, але вони хочуть уникнути прямої конфронтації.

Раніше

Розслідувачі Bellingcat повідомили про симптоми отруєння хімічною зброєю у трьох учасників переговорного процесу України та рф на початку березня.