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Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
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Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

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Чиновник США не подтверждает отравление Абрамовича

Киев • УНН

 • 100127 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Американские спецслужбы считают, что плохое самочувствие российского олигарха Романа Абрамовича и двух членов украинской делегации на переговорах о перемирии с россией не было вызвано отравлением. Об этом пишет Reuters с комментарием неназванного чиновника правительства США и ВВС, передает УНН.

Чиновник США не подтверждает отравление Абрамовича

Цитата

"Разведка настаивает, что (фактор - ред.) был связан с окружающей средой, то есть не отравлением"

Детали

Чиновник отказался предоставить агентству дополнительные детали о данных разведки.

Кроме этого корреспондент ВВС Гарднер считает, что такие заявления являются "странными", потому что другие члены делегации и должностные лица в Киеве не имели таких симптомов, которые могли бы быть вызваны "экологическим фактором". По его мнению, это не является неожиданностью, что США пытаются избежать ситуации, где возможно применение образцов химического оружия кем-либо, прежде всего россией. Власти США будут вынуждены прибегнуть к жесткому ответу в случае применения химического оружия, но они хотят избежать прямой конфронтации.

Ранее

Расследователи Bellingcat сообщили о симптомах отравления химическим оружием у трех участников переговорного процесса Украины и рф в начале марта.

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