Високогір'я Карпат засипало снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Карпатах досі лежить сніг, температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський знизилася до 1 градусу морозу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
"Станом на 8:45 на горі Попіван Чорногірський хмарно, туман, вітер південно-західний 10 м/с, температура повітря -1°С. Видимість до 30 м. На високогір'ї стежки засипано снігом, орієнтування ускладнене, тому наявність навігатора необхідна", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні 11 жовтня у південних та східних областях очікується дощова погода, на решті території сухо. Температура повітря вдень сягатиме 20 градусів тепла.