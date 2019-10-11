Высокогорье Карпат засыпало снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Карпатах до сих пор лежит снег, температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский снизилась до 1 градуса мороза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Черногорского горного поисково-спасательного поста.
"По состоянию на 8:45 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, ветер юго-западный 10 м/с, температура воздуха -1° С. Видимость до 30 м. На высокогорье тропы засыпаны снегом, ориентирование затруднено, поэтому наличие навигатора необходимо", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине 11 октября в южных и восточных областях ожидается дождливая погода, на остальной территории сухо. Температура воздуха днем достигнет 20 градусов тепла.