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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 4874 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Київ наприкінці робочого тижня скували затори

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Станом на 8:35 на дорогах Києва ускладнений рух транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Київ наприкінці робочого тижня скували затори

Так, у заторах стоїть Повітрофлотський проспект, бульвар Тараса Шевченка, проспект Перемоги, проспект Валерія Лобановського.

Ускладнено рух на вулицях Народного ополчення, Жилянській, Шовковичній, Липській та Набережно-Хрещатицькій. Також затори помітні на вул. Олени Теліги та проспекті Степана Бандери.

На лівому березі рух ускладнено на проспекті Миколи Бажана та Дніпровській набережній.

Рух на мостах - на Північному, Дарницькому, Патона та Південному - ускладнено в напрямку правого берега, мостом Метро можна проїхати вільно.

Нагадаємо, В Україні 11 жовтня у південних та східних областях очікується дощова погода, на решті території сухо. Температура повітря вдень сягатиме 20 градусів тепла.

Українські Національні Новини

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