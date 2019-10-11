Київ наприкінці робочого тижня скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Станом на 8:35 на дорогах Києва ускладнений рух транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть Повітрофлотський проспект, бульвар Тараса Шевченка, проспект Перемоги, проспект Валерія Лобановського.
Ускладнено рух на вулицях Народного ополчення, Жилянській, Шовковичній, Липській та Набережно-Хрещатицькій. Також затори помітні на вул. Олени Теліги та проспекті Степана Бандери.
На лівому березі рух ускладнено на проспекті Миколи Бажана та Дніпровській набережній.
Рух на мостах - на Північному, Дарницькому, Патона та Південному - ускладнено в напрямку правого берега, мостом Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, В Україні 11 жовтня у південних та східних областях очікується дощова погода, на решті території сухо. Температура повітря вдень сягатиме 20 градусів тепла.