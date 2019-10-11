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Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
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Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

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Сьогодні в Україні до 20 градусів тепла

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. В Україні у п'ятницю, 11 жовтня, у південних та східних областях очікується дощова погода, на решті території сухо. Температура повітря вдень сягатиме 20 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Сьогодні в Україні до 20 градусів тепла

"11 жовтня у південних та східних областях дощі, на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°, у південній частині вночі 7-12°, вдень 15-20°; на високогір'ї Карпат протягом доби 2-7° тепла.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на вихідні.

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