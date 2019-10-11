Сьогодні в Україні до 20 градусів тепла

"11 жовтня у південних та східних областях дощі, на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°, у південній частині вночі 7-12°, вдень 15-20°; на високогір'ї Карпат протягом доби 2-7° тепла.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на вихідні.