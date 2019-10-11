Сегодня в Украине до 20 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Украине в пятницу, 11 октября, в южных и восточных областях ожидается дождливая погода, на остальной территории сухо. Температура воздуха днем поднимется до 20 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"11 октября в южных и восточных областях дожди, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°, в южной части ночью 7-12°, днем 15-20°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 2-7° тепла.
Напомним, синоптики дали прогноз на выходные.