Киев в конце рабочей недели сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. По состоянию на 8:35 на дорогах Киева затруднено движение транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит Воздухофлотский проспект, бульвар Тараса Шевченко, проспект Победы, проспект Валерия Лобановского.
Затруднено движение на улицах Народного ополчения, Жилянской, Шелковичной, Липской и Набережно-Крещатицкой. Также пробки заметны на ул. Елены Телиги и проспекте Степана Бандеры.
На левом берегу движение затруднено на проспекте Бажана и Днепровской набережной.
Движение на мостах - на Северном, Дарницком, Патона и Южном - затруднено в направлении правого берега, мостом Метро можно проехать свободно.
Напомним, в Украине 11 октября в южных и восточных областях ожидается дождливая погода, на остальной территории сухо. Температура воздуха днем достигнет 20 градусов тепла.