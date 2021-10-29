Стрімкими темпами: НБУ прогнозує, що тарифи на електроенергію можуть зростати щороку на 25%

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"Адміністративна інфляція залишатиметься найвищою серед складових індексу споживчих цін, незважаючи на фіксацію тарифів на газ та електроенергію для населення до травня 2022 року... Тарифи на електроенергію зростатимуть високими темпами (20– 25% на рік) через необхідність приведення до економічно обґрунтованого рівня та усунення дисбалансів у енергосекторі", - сказано у звіті.

Доповнення

З 1 січня 2021 року в Україні значно зросли тарифи на комуналку, при чому - як за світло, так і за газ. Це обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.

Так, з початку року було скасовано пільговий тариф в 90 коп/КВт-год для населення на перші 100 кВт-год електроенергії і встановлено єдиний тариф на рівні 1,68 грн/кВт-год. Постанова Кабміну, якою підвищили ціну, була ухвалена нібито з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення із січня 2021 року, так пояснили у Міненерго. Тоді питання "вирішили" компенсаціями - українцям повинні були роздати 1,4 млрд грн з держбюджету, але не всім, а лише окремим категоріям населення. Яким - читайте тут.

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У серпні Кабінет міністрів встановив тариф на електроенергію в 1,44 грн за кВт/год за споживання менш ніж 250 кВт/год на місяць з жовтня цього року до травня 2022 року. Для тих українських родин, які споживають більше ніж 250 кВт/год на місяць, тарифи залишаються без змін - 1,68 грн грн за кВт/год.

Слід додати, що 2020 року у своєму звіті Європейська комісія вказала, що ціни на електроенергію в Україні майже на 38% вищі від середньої вартості у країнах Європи. За цим показником Україна опинилася поряд з такими країнами як Греція, Мальта, Болгарія, Угорщина та Польща, де ціни на електроенергію найвищі в Європі.