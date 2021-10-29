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Стремительными темпами: НБУ прогнозирует, что тарифы на электроэнергию могут расти ежегодно на 25%

Киев • УНН

 • 18967 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В Украине прогнозируется рост тарифов на электроэнергию, которые на данный момент зафиксированы до мая 2022 года. Такое подорожание может достигать 25% ежегодно, говорится в новом квартальном инфляционном отчете НБУ, пишет УНН.

Стремительными темпами: НБУ прогнозирует, что тарифы на электроэнергию могут расти ежегодно на 25%

Цитата:

"Административная инфляция будет оставаться самой высокой среди составляющих индекса потребительских цен, несмотря на фиксацию тарифов на газ и электроэнергию для населения до мая 2022 года... Тарифы на электроэнергию будут расти высокими темпами (20-25% в год) из-за необходимости приведения к экономически обоснованному уровню и устранения дисбалансов в энергосекторе", - говорится в отчете.

Дополнение

С 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, массово начавших устраивать акции протеста.

Так, с начала года был отменён льготный тариф в 90 коп/кВт-ч для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии и установлен единый тариф на уровне 1,68 грн/кВт-ч. Постановление Кабмина, которым повысили цену, было принято якобы во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021 года, так объяснили в Минэнерго. Тогда вопрос "решили" компенсациями – украинцам должны были раздать 1,4 млрд грн из госбюджета, но не всем, а лишь отдельным категориям населения. Каким - читайте здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин снизил объем компенсаций за повышенные с этого года тарифы на электроэнергию

В августе Кабинет министров установил тариф на электроэнергию в 1,44 грн за кВт/ч при потреблении менее 250 кВт/ч в месяц с октября этого года по май 2022 года. Для украинских семей, которые потребляют более 250 кВт/ч в месяц, тарифы остаются без изменений - 1,68 грн грн за кВт/час.

Следует добавить, что до 2020 года в своем отчете Европейская комиссия указала, что цены на электроэнергию в Украине почти на 38% выше средней стоимости в странах Европы. По этому показателю Украина оказалась рядом с такими странами как Греция, Мальта, Болгария, Венгрия и Польша, где цены на электроэнергию самые высокие в Европе.

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