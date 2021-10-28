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Кабмін зменшив обсяг компенсацій за підвищені з цього року тарифи на електроенергію

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України перерозподілив частину коштів з компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електроенергію. Відповідне рішення ухвалили на засіданні у четвер, передає кореспондент УНН.

Кабмін зменшив обсяг компенсацій за підвищені з цього року тарифи на електроенергію

Деталі

Згідно з розпорядженням, уряд зменшив кошти з компенсації у зв'язку з підвищення тарифів на електроенергію на суму 189 216,8 тис. грн і збільшив за іншими позиціями.

Так, Кабмін збільшив спрямування за наступними позиціями:

  • 49 448,7 тис. грн — щорічна допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань, особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
  • 104 529,6 тис. грн — страхові виплати медикам та членам їх сімей внаслідок захворювання на коронавірус COVID-19;
  • 35 238,5 тис. грн — реабілітація дітей з інвалідністю.

Додамо

З 1 січня 2021 року в Україні значно зросли тарифи на комуналку, при чому - як за світло, так і за газ. Це обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.

Так, з початку року було скасовано пільговий тариф в 90 коп/КВт-год для населення на перші 100 кВт-год електроенергії і встановлено єдиний тариф на рівні 1,68 грн/кВт-год. Постанова Кабміну, якою підвищили ціну, була ухвалена нібито з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення із січня 2021 року, так пояснили у Міненерго. Тоді питання "вирішили" компенсаціями - українцям повинні були роздати 1,4 млрд грн з держбюджету, але не всім, а лише окремим категоріям населення. Яким - читайте тут.

У серпні Кабінет міністрів встановив тариф на електроенергію в 1,44 грн за кВт/год за споживання менш ніж 250 кВт/год на місяць з жовтня цього року до травня 2022 року. Для тих українських родин, які споживають більше ніж 250 кВт/год на місяць, тарифи залишаються без змін - 1,68 грн грн за кВт/год.

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