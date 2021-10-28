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Кабмин снизил объем компенсаций за повышенные с этого года тарифы на электроэнергию

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Кабинет министров Украины перераспределил часть средств с компенсации в связи с повышением тарифов на электроэнергию. Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, передает корреспондент УНН.

Кабмин снизил объем компенсаций за повышенные с этого года тарифы на электроэнергию

Детали

Согласно распоряжению, правительство уменьшило средства по компенсации в связи с повышением тарифов на электроэнергию на сумму 189 216,8 тыс. грн и увеличило по другим позициям.

Так, Кабмин увеличил финансирование по следующим позициям:

  • 49 448,7 тыс. грн - ежегодная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований, лицам, имеющим особые и особые трудовые заслуги перед Родиной;
  • 104 529,6 тыс. грн - страховые выплаты медикам и членам их семей в результате заболевания коронавирусом COVID-19;
  • 35 238,5 тыс. грн - реабилитация детей с инвалидностью.

Добавим

С 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые начали устраивать акции протеста.

Так, с начала года был отменён льготный тариф в 90 коп/кВт-ч для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии и установлен единый тариф на уровне 1,68 грн/кВт-ч. Постановление Кабмина, которым повысили цену, было принято якобы во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021 года, так объяснили в Минэнерго. Тогда вопрос "решили" компенсациями – украинцам должны были раздать 1,4 млрд грн из госбюджета, но не всем, а лишь отдельным категориям населения. Каким - читайте здесь.

В августе Кабинет министров установил тариф на электроэнергию в 1,44 грн за кВт/ч при потреблении менее 250 кВт/ч в месяц с октября этого года по май 2022 года. Для украинских семей, которые потребляют более 250 кВт/ч в месяц, тарифы остаются без изменений - 1,68 грн грн за кВт/час.

Украинские Национальные Новости

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