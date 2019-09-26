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Висновку щодо причини обвалу будинку у Дрогобичі слід чекати не раніше кінця жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Рішення експертів щодо причин обвалу будинку в Дрогобичі Львівської області буде не раніше кінця жовтня. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради.

Висновку щодо причини обвалу будинку у Дрогобичі слід чекати не раніше кінця жовтня

"Рішення експертів ще немає. Коли засідала остання робоча група, то експерти повідомили, що на експертизу треба 90 днів. Тому ми очікуємо рішення до кінця жовтня", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у Дрогобичі Львівської області стався обвал будинку. Внаслідок інциденту повністю обвалилася стіна з першого по четвертий поверх одного з під’їздів житлового будинку.

У результаті загинули восьмеро людей, ще сімох були госпіталізували.

Причина обвалу ще встановлюється. Слідчі перевіряють три версії. Вибух газу вважають малоймовірним. Також стало відомо, що в цьому будинку фундамент має товщину лише 30 см, що, можливо, і призвело до руйнації.

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