Висновку щодо причини обвалу будинку у Дрогобичі слід чекати не раніше кінця жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Рішення експертів щодо причин обвалу будинку в Дрогобичі Львівської області буде не раніше кінця жовтня. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради.
"Рішення експертів ще немає. Коли засідала остання робоча група, то експерти повідомили, що на експертизу треба 90 днів. Тому ми очікуємо рішення до кінця жовтня", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у Дрогобичі Львівської області стався обвал будинку. Внаслідок інциденту повністю обвалилася стіна з першого по четвертий поверх одного з під’їздів житлового будинку.
У результаті загинули восьмеро людей, ще сімох були госпіталізували.
Причина обвалу ще встановлюється. Слідчі перевіряють три версії. Вибух газу вважають малоймовірним. Також стало відомо, що в цьому будинку фундамент має товщину лише 30 см, що, можливо, і призвело до руйнації.