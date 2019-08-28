Обвалення будинку в Дрогобичі: вибух газу малоймовірний
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Після проведення робіт газової служби на місці події встановлено, що вибух газу – малоймовірна причина обвалу будинку. Про це під час брифінгу щодо руйнування під'їзду у чотириповерховому житловому будинку в місті Дрогобич Львівської області повідомив заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Петро Коротинський, передає кореспондент УНН.
"Дійсно, спочатку була підозра на те, що стався вибух газу. Однак, в процесі проведення робіт і роботи газової служби, було встановлено, що ця причина малоймовірна", - сказав Коротинський.
За його словами на даний час працюють експерти і проводяться всі необхідні слідчі дії.
Нагадаємо, вибухом у чотириповерховому житловому будинку у Дрогобичі Львівської області повністю зруйновано 7 квартир.