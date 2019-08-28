Обрушение дома в Дрогобыче: взрыв газа маловероятен

"Дествительно, сначала было подозрение на то, что произошел взрыв газа. Однако, в процессе проведения работ и работы газовой службы, было установлено, что эта причина маловероятна", - сказал Коротинский.

По его словам в настоящее время работают эксперты и проводятся все необходимые следственные действия.

Напомним, взрывом в четырехэтажном жилом доме в Дрогобыче Львовской области полностью разрушено 7 квартир.