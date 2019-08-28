Обрушение дома в Дрогобыче: взрыв газа маловероятен
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. После проведения работ газовой службы на месте происшествия установлено, что взрыв газа - маловероятна причина обрушения дома. Об этом во время брифинга по разрушению подъезда в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч Львовской области сообщил заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Петр Коротинский, передает корреспондент УНН.
"Дествительно, сначала было подозрение на то, что произошел взрыв газа. Однако, в процессе проведения работ и работы газовой службы, было установлено, что эта причина маловероятна", - сказал Коротинский.
По его словам в настоящее время работают эксперты и проводятся все необходимые следственные действия.
Напомним, взрывом в четырехэтажном жилом доме в Дрогобыче Львовской области полностью разрушено 7 квартир.