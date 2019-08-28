Обрушение дома в Дрогобыче: взрыв газа маловероятен

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 28045 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 58165 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121530 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132065 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122633 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126169 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128763 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152981 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151001 просмотра

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Обрушение дома в Дрогобыче: взрыв газа маловероятен

Обрушение дома в Дрогобыче: взрыв газа маловероятен

Киев  •  УНН

 • 9669 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. После проведения работ газовой службы на месте происшествия установлено, что взрыв газа - маловероятна причина обрушения дома. Об этом во время брифинга по разрушению подъезда в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч Львовской области сообщил заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Петр Коротинский, передает корреспондент УНН.

"Дествительно, сначала было подозрение на то, что произошел взрыв газа. Однако, в процессе проведения работ и работы газовой службы, было установлено, что эта причина маловероятна", - сказал Коротинский.

По его словам в настоящее время работают эксперты и проводятся все необходимые следственные действия.

Напомним, взрывом в четырехэтажном жилом доме в Дрогобыче Львовской области полностью разрушено 7 квартир.

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