Заключения о причинах обрушения дома в Дрогобыче следует ожидать не ранее конца октября

"Решения экспертов еще нет. Когда заседала последняя рабочая группа, то эксперты сообщили, что на экспертизу надо 90 дней. Поэтому мы ожидаем решения до конца октября", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в ночь на 28 августа в Дрогобыче Львовской области произошел обвал дома. В результате инцидента полностью обвалилась стена с первого по четвертый этаж одного из подъездов жилого дома.

В результате погибли восемь человек, еще семь были госпитализированы.

Причина обвала еще устанавливается. Следователи проверяют три версии. Взрыв газа считают маловероятным. Также стало известно, что в этом доме фундамент имеет толщину всего 30 см, что, возможно, и привело к разрушению.