Заключения о причинах обрушения дома в Дрогобыче следует ожидать не ранее конца октября
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Решение экспертов о причинах обрушения дома в Дрогобыче Львовской области будет не раньше конца октября. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Дрогобычского городского совета.
"Решения экспертов еще нет. Когда заседала последняя рабочая группа, то эксперты сообщили, что на экспертизу надо 90 дней. Поэтому мы ожидаем решения до конца октября", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в ночь на 28 августа в Дрогобыче Львовской области произошел обвал дома. В результате инцидента полностью обвалилась стена с первого по четвертый этаж одного из подъездов жилого дома.
В результате погибли восемь человек, еще семь были госпитализированы.
Причина обвала еще устанавливается. Следователи проверяют три версии. Взрыв газа считают маловероятным. Также стало известно, что в этом доме фундамент имеет толщину всего 30 см, что, возможно, и привело к разрушению.