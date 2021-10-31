Висміяли російську дезінформацію: посольство США в Україні зняло привітання з Геловіном

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У відео, білоголовий орлан приходить на роботу у посольство, бере каву, після чого вручає звіт колезі з обличчям Ліхтаря Джека. Між ними відбувається діалог:

"— Ось звіт, про який ти запитував.

— Чудово, дякую.

— Про що звіт?

— Російська дезінформація.

— О, жахіття!“

“Звичайний день у посольстві США в Києві. Веселого Гелловіну!”, — ідеться у підписі до ролика.

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