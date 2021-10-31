Висміяли російську дезінформацію: посольство США в Україні зняло привітання з Геловіном
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні поділилось комічним роликом до Геловіну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку амбасади.
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У відео, білоголовий орлан приходить на роботу у посольство, бере каву, після чого вручає звіт колезі з обличчям Ліхтаря Джека. Між ними відбувається діалог:
"— Ось звіт, про який ти запитував.
— Чудово, дякую.
— Про що звіт?
— Російська дезінформація.
— О, жахіття!“
“Звичайний день у посольстві США в Києві. Веселого Гелловіну!”, — ідеться у підписі до ролика.
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