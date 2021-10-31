Высмеяли российскую дезинформацию: посольство США в Украине сняло поздравление с Хэллоуином

Детали

В видео, белоголовый орлан приходит на работу в посольство, берет кофе, после чего вручает отчет коллеге с лицом Фонаря Джека. Между ними происходит диалог:

“— Вот отчет, о котором ты спрашивал.

— Прекрасно спасибо.

— О чем отчет?

— Российская дезинформация.

— О, ужас!”

“Обычный день в посольстве США в Киеве. Веселого Гэлловина!”, — говорится в подписи к ролику.

Напомним

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