Высмеяли российскую дезинформацию: посольство США в Украине сняло поздравление с Хэллоуином
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине поделилось комическим роликом на Хэллоуин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу посольства.
Детали
В видео, белоголовый орлан приходит на работу в посольство, берет кофе, после чего вручает отчет коллеге с лицом Фонаря Джека. Между ними происходит диалог:
“— Вот отчет, о котором ты спрашивал.
— Прекрасно спасибо.
— О чем отчет?
— Российская дезинформация.
— О, ужас!”
“Обычный день в посольстве США в Киеве. Веселого Гэлловина!”, — говорится в подписи к ролику.
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