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Вісімнадцять військовослужбовців загинули у результаті авіаудару на сході Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. У результаті авіа удару, нанесеного 9 вересня по позиціях проіранських сил і союзних ополченців на сході Сирії, загинули 18 бійців. Про це стало відомо з BBC News, передає УНН.

На сайті посилаються на активістів, які стверджують, що насправді загинула 21 людина і “міліція забрала всі мішки з кров’ю в лікарні Альбу-Камала, для лікування своїх поранених бійців”.

Авіа удар стався в районі міста Альбу-Камаль (провінція Дейр-ез-Зор) поблизу кордону з Іраком. Поки неясно, хто стоїть за авіа ударами.

Зазначимо, що контроль над цими територіями належить підтримуваним США курдським ополченцям і групам, які підтримуються Іраном.

Нагадаємо, у США завдали удару по об’єкту в Сирії.

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