Восемнадцать военнослужащих погибли в результате авиаудара на востоке Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В результате авиа удара, нанесенного 9 сентября по позициям проиранских сил и союзных ополченцев на востоке Сирии, погибли 18 бойцов. Об этом стало известно из BBC News, передает УНН.
На сайте ссылаются на активистов, которые утверждают, что на самом деле погиб 21 человек и “милиция забрала все мешки с кровью в больнице Альбу-Камала, для лечения своих раненых бойцов”.
Авиа удар произошел в районе города Альбу-Камаль (провинция Дейр-эз-Зор) вблизи границы с Ираком. Пока неясно, кто стоит за авиа ударами.
Отметим, что контроль над этими территориями принадлежит поддерживаемым США курдским ополченцам и группам, которые поддерживаются Ираном.
Напомним, в США нанесли удар по объекту в Сирии.