Вісім українців потрапили до стартового складу "Динамо" на гру з "Яблонцем"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. За годину до старту поєдинку шостого туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" – "Яблонець" визначились стартові поєднання команд, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Олександр Хацкевич вирішив випустити з перших хвилин наступних виконавців 3 легіонерів та 8-ми українців: Бущан – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелєв, Сидорчук (к) – Циганков, Шапаренко, Вербіч – Бєсєдін.
У запасі залишаться: Бойко, Шабанов, Андрієвський, Морозюк, Алібеков, Цітаішвілі, Дуелунд.
Чехи розпочнуть гру таким поєднанням футболістів: Груби – Голеш, Говорка, Лішка, Ганоушек – Травнік, Кратохвіл, Хюбшман (к), Йововіч – Храмоста – Долежал.
Зауважимо, що у групі К "Динамо" достроково вибороло перший рядок, а "Яблонець" з 2 очками йде останнім.
Додамо, гра на НСК "Олімпійський" стартуватиме о 19:55.
Нагадаємо, "Шахтар" не зумів перемогти "Ліон" та вилетів у Лігу Європи.