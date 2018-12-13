Восемь украинцев попали в стартовый состав "Динамо" на игру с "Яблонцем"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. За час до старта поединка шестого тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" - "Яблонец" определились стартовые сочетание команд, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Александр Хацкевич решил выпустить с первых минут следующих исполнителей 3 легионеров и 8 украинцев: Бущан - Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко - Шепелев, Сидорчук (к) - Цыганков, Шапаренко, Вербич - Беседин.
В запасе останутся: Бойко, Шабанов, Андриевский, Морозюк, Алибеков, Цитаишвили, Дуелунд.
Чехи начнут игру таким сочетанием футболистов: Грубы - Голешев, Говорка, Лишка, Ганоушек - Травник, Кратохвил, Хюбшман (к), Йовович - Храмоста - Долежал.
Отметим, что в группе К "Динамо" досрочно завоевало первую строчку, а "Яблонец" с 2 очками идет последним.
Добавим, игра на НСК "Олимпийский" стартует в 19:55.
Напомним, "Шахтер" не сумел победить "Лион" и вылетел в Лигу Европы.