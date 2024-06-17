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Вісім обшуків: в одесита вилучили контрафактних цигарок на один мільйон гривень

Київ • УНН

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В Одеській області у чоловіка вилучили контрафактні цигарки без акцизних марок на мільйон гривень, які він отримував через служби доставки та зберігав в орендованих гаражах, а потім оптом продавав на місцевих ринках.

Вісім обшуків: в одесита вилучили контрафактних цигарок на один мільйон гривень

В Одеській області у чоловіка вилучили контрафактних цигарок без акцизних марок на один мільйон гривень. Товар він отримував через служби доставки і зберігав в орендованих гаражах. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, пише УНН.

Як зазначили в БЕБ,  після отримання товару чоловік продавав його оптовими партіями на ринках Одеси.

"Детективи провели 8 обшуків у помешканні фігуранта, у місцях зберігання продукції та автівках. У результаті співробітники Теруправління вилучили 12 тисяч пачок сигарет, експрес-накладні, мобільні телефони. Орієнтовна вартість вилученої контрафактної продукції становить один мільйон гривень", - йдеться в повідомленні БЕБ.

Правоохоронці додали, що наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми та походження товару.

Триває досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ексклюзивному інтерв’ю УНН заявив, що у зменшенні кількості підробок тютюнової продукції має бути спільна зацікавленість держави та легальних виробників. При цьому має бути чітке розуміння того, що лише беззаперечні докази судових експертів дають можливість притягнути зловмисників до відповідальності.

"Саме експертиза є доказом у суді, тому це спільне завдання, як експертних установ, так і правоохоронних органів, усіх залучених державних відомств. Звісно, процеси дуже складні, далеко не всі виробники відкриті до співпраці, є й інші труднощі. В Україні є основні гравці – виробники тютюнової продукції – це великі компанії, які зацікавлені в тому, щоб і держава, і вони самі не зазнавали збитків від підробок. Адже, якщо буде менше підробок – виробник продасть більше своєї легальної продукції, отримає більший прибуток і, відповідно, більше податків надійде в державний бюджет. Вони готові надавати всі зразки, відкриті дані, всіляко співпрацювати. Однак є випадки, де все навпаки, й логічно припустити, що у тих випадках дуже багато ризиків, ідеться про дуже масштабні збитки для держави, які вимірюються величезними сумами", - зазначив Рувін.

Антоніна Туманова

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