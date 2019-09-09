"Вишукані посадки" розпочнуться уже незабаром – Рябошапка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка пообіцяв, що резонансні “посадки” топ-чиновників почнуться вже незабаром. Про це він сказав журналістам після засідання ВР з питань правоохоронної діяльності, передає кореспондент УНН.
“Вишукані посадки” (розпочнуться — ред.) уже незабаром. Ми з колегами з правоохоронних органів вже відпрацьовуємо декілька важливих кейсів. Я думаю, незабаром ці кейси будуть передані до суду, або принаймні будуть серйозні зрушення процесуальні: мається на увазі пред’явлена підозра, або вчинені окремі процесуальні дії — обшуки, накладення арешту. Але не може говорити, в яких справах саме”, — сказав Генпрокурор.
На питання про те, чи готовий він так само діяти по відношенню до представників, наприклад, президентської фракції і чи є хтось на прикметі, Рябошапка відповів, що “точно не буду говорити, чи є хтось на прикметі”, бо у нього “таких матеріалів нема”.
“Не має значення, представником якої депутатської фракції є особа, яка можливо, вчинила кримінальне правопорушення. Всі рівні перед законом”, — додав він.
Як писав УНН, генпрокурор Рябошапка вирішив зберегти військових прокурорів.