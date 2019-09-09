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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 109606 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121114 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112681 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118762 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124408 просмотра

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5 марта, 17:33 • 150401 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150117 просмотра

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"Изысканные посадки" начнутся уже скоро - Рябошапка

"Изысканные посадки" начнутся уже скоро - Рябошапка

Киев  •  УНН

 • 19032 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пообещал, что резонансные “посадки” топ-чиновников начнутся уже скоро. Об этом он сказал журналистам после заседания ВР по вопросам правоохранительной деятельности, передает корреспондент УНН.

“Изысканные посадки” (начнутся — ред.) уже в скором времени. Мы с коллегами из правоохранительных органов уже отрабатываем несколько важных кейсов. Я думаю, вскоре эти кейсы будут переданы в суд, или по крайней мере будут серьезные сдвиги процессуальные: имеется в виду предъявлено подозрение, или совершенные отдельные процессуальные действия — обыски, наложение ареста. Но нельзя говорить, в каких делах именно”, — сказал генпрокурор.

На вопрос о том, готов ли он так же действовать по отношению к представителям, например, президентской фракции и есть ли кто-то на примете, Рябошапка ответил, что “точно не буду говорить, есть ли кто-то на примете”, потому что у него “таких материалов нет”.

“Не имеет значения, представителем какой депутатской фракции является лицо, которое возможно, совершило уголовное преступление. Все равны перед законом”, — добавил он.

Как писал УНН, генпрокурор Рябошапка решил сохранить военных прокуроров.

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