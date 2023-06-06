Вища кваліфікаційна комісія суддів України обрала нового очільника
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Сьогодні, 6 червня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України обрала нового очільника, а саме суддю Київського апеляційного суду Романа Ігнатова. Про це повідомляє пресслужба ВККСУ, пише УНН.
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"6 червня 2023 року на організаційному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обрано голову комісії – Романа Ігнатова, суддю Київського апеляційного суду. За відповідне рішення проголосували 9 членів Комісії", – йдеться у повідомленні ВККСУ.
У Вищій кваліфікаційній комісії суддів України зазначили, що в засіданні взяли участь 14 членів комісії.
Нагадаємо
Вища рада правосуддя 1 червня призначила повноважний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та заблокувала роботу ключового органу з формування суддівського корпусу.
Як повідомили на сторінці ВРП у Facebook, це дозволить проводити добір суддів на понад дві тисячі вакантних посад, а також завершити кваліфікаційне оцінювання суддів.
Це рішення називають важливим у контексті успіху подальших перемовин щодо повноправного членства України в Європейському Союзі.