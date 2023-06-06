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Вища кваліфікаційна комісія суддів України обрала нового очільника

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Сьогодні, 6 червня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України обрала нового очільника, а саме суддю Київського апеляційного суду Романа Ігнатова. Про це повідомляє пресслужба ВККСУ, пише УНН.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України обрала нового очільника

Цитата

"6 червня 2023 року на організаційному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обрано голову комісії – Романа Ігнатова, суддю Київського апеляційного суду. За відповідне рішення проголосували 9 членів Комісії", – йдеться у повідомленні ВККСУ.


У Вищій кваліфікаційній комісії суддів України зазначили, що в засіданні взяли участь 14 членів комісії.

Нагадаємо

Вища рада правосуддя 1 червня призначила повноважний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та заблокувала роботу ключового органу з формування суддівського корпусу.

Як повідомили на сторінці ВРП у Facebook, це дозволить проводити добір суддів на понад дві тисячі вакантних посад, а також завершити кваліфікаційне оцінювання суддів.

Це рішення називають важливим у контексті успіху подальших перемовин щодо повноправного членства України в Європейському Союзі.

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