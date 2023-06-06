Высшая квалификационная комиссия судей Украины избрала нового руководителя

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"6 июня 2023 года на организационном заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины избран председателем комиссии – Роман Игнатов, судья Киевского апелляционного суда. За соответствующее решение проголосовали 9 членов Комиссии", – говорится в сообщении ВККСУ.

В Высшей квалификационной комиссии судей Украины отметили, что в заседании приняли участие 14 членов комиссии.

Напомним

Высший совет правосудия 1 июня назначил полномочный состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины и заблокировал работу ключевого органа по формированию судейского корпуса.

Как сообщили на странице ВСП в Facebook, это позволит проводить отбор судей на более чем две тысячи вакантных должностей, а также завершить квалификационное оценивание судей.

Это решение называют важным в контексте успеха дальнейших переговоров о полноправном членстве Украины в Европейском Союзе.