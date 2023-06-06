Высшая квалификационная комиссия судей Украины избрала нового руководителя
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Сегодня, 6 июня, Высшая квалификационная комиссия судей Украины избрала нового руководителя, а именно судью Киевского апелляционного суда Романа Игнатова. Об этом сообщает пресс-служба ВККСУ, пишет УНН.
Цитата
"6 июня 2023 года на организационном заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины избран председателем комиссии – Роман Игнатов, судья Киевского апелляционного суда. За соответствующее решение проголосовали 9 членов Комиссии", – говорится в сообщении ВККСУ.
В Высшей квалификационной комиссии судей Украины отметили, что в заседании приняли участие 14 членов комиссии.
Напомним
Высший совет правосудия 1 июня назначил полномочный состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины и заблокировал работу ключевого органа по формированию судейского корпуса.
Как сообщили на странице ВСП в Facebook, это позволит проводить отбор судей на более чем две тысячи вакантных должностей, а также завершить квалификационное оценивание судей.
Это решение называют важным в контексте успеха дальнейших переговоров о полноправном членстве Украины в Европейском Союзе.